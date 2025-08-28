Başakşehir, Konferans Ligi'nde Universitatea Craiova karşısında: İşte muhtemel 11'ler!

İstanbul Başakşehir, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında bugün Romanya'nın Universitatea Craiova takımına konuk olacak.

Romanya'nın Craiova kentindeki Ion Oblemenco Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak. TRT 1'den naklen yayınlanacak karşılaşmayı Alman hakem Daniel Schlager yönetecek.

Bu sezon Konferans Ligi'ndeki mücadelesine ikinci eleme turundan başlayan Başakşehir, Bulgaristan ekibi Cherno More'yi 1-0 ve 4-0'lık skorlarla eledi. İstanbul temsilcisi, üçüncü eleme turunda ise Norveç'in Viking takımına (3-1, 1-1) üstünlük kurarak adını play-off turuna yazdırdı. Başakşehir, UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında ise Universitatea Craiova'ya iç sahada 2-1 mağlup oldu. Turuncu-lacivertliler, 2 veya daha farklı skorla maçı kazanırsa organizasyonun lig etabına yükselecek. Başakşehir'in tek farklı skorla maçı kazanması halinde de uzatma bölümlerine geçilecek. MUHTEMEL 11'LER Universitatea Craiova: Isenko, Romanchuk, Screciu, Badelj, Mora, Teles, Baluta, Cicaldau, Bancu, Al Hamlawi, Baiaram Başakşehir: Volkan Babacan, Onur Bulut, Ba, Opoku, Operi, Berat Özdemir, Deniz Türüç, Crespo, Kemen, Shomurodov, Nuno Da Costa

MUHAMMED ŞENGEZER KADRODA YOK İstanbul Başakşehir'in kalecisi Muhammed Şengezer, cezası nedeniyle müsabakada forma giyemeyecek. Universitatea Craiova ile oynanan ilk maçta sarı kart gören Muhammed Şengezer, cezalı duruma düştüğü için rövanş karşılaşmasında görev alamayacak.

UNIVERSITATEA CRAIOVA, LİGİNDE LİDER Universitatea Craiova, 7. hafta sonunda Romanya Birinci Futbol Ligi'nin en üst sırasında yer alıyor. Romanya temsilcisi, ligin geride kalan 7 haftasında 6 galibiyet ve 1 beraberlik sonucunda 19 puanla zirvede yer aldı. Universitatea Craiova, söz konusu karşılaşmalarda 16 gol kaydederken, 8 kez topu ağlarında gördü. Universitatea Craiova, ikinci eleme turundan itibaren mücadele ettiği UEFA Konferans Ligi'nde de oynadığı 5 maçın 3'ünü kazandı, 2'sinden yenilgiyle ayrıldı. Rumen ekibi, sırasıyla Sarajevo'yu (Bosna Hersek) ile Spartak Trnava'yı (Slovakya) saf dışı bıraktı ve son olarak Başakşehir'i de 2-1 mağlup etti.

RUMEN EKİBİNDE TANIDIK İSİMLER Universitatea Craiova'nın kadrosunda Türk takımlarında forma giyen Silviu Lung ile Alexandru Cicaldau yer alıyor. Lung, 2017-2022 yıllarında Kayserispor'un kalesini korudu. Cicaldau ise 2021-2022 sezonunda Galatasaray, 2023-2024'te ise Konyaspor'da görev yaptı. Eski Rumen milli oyuncu Mirel Radoi'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Universitatea Craiova, 76 yıllık tarihinde 4 kez lig şampiyonluğu yaşadı. Romanya ekibi, Avrupa kupalarındaki en büyük başarılarını ise 1982-1983 sezonunda UEFA Kupası'nda yarı final ve 1981-1982'de Şampiyon Kulüpler Kupası'nda çeyrek final oynayarak elde etti.

AVRUPA'DA İKİ KEZ SON 16 TURUNA YÜKSELDİ İstanbul Başakşehir, Avrupa kupalarında 2 kez adını son 16 turuna yazdırdı. Turuncu-lacivertli takım, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 ve 2019-2020 sezonlarında UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etti. 2017-2018 ve 2019-2020'de gruplarda yer alan İstanbul temsilcisi, 2015-2016, 2016-2017 ve 2018-2019'da organizasyona eleme aşamasında veda etti. Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2017-2018, 2019-2020 ve 2020-2021'de boy gösterdi. 2017-2018 ve 2019-2020'de elemeleri geçemeyen turuncu-lacivertliler, 2020-2021'de ise Süper Lig şampiyonu olarak doğrudan grup aşamasında yer aldı. İstanbul Başakşehir, 2022-2023, 2024-2025 ve 2025-2026 sezonlarında da UEFA Konferans Ligi'nde mücadele etme hakkı kazandı. İstanbul ekibi, 2022-23 ve 2024-25 sezonlarında grup aşamasında yer aldı. Turuncu-lacivertli ekip, 2019-2020 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde, 2022-2023'te ise UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turuna yükseldi.

ÇAĞDAŞ ATAN İLE AVRUPA'DA 18. MAÇ Başakşehir, teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde Avrupa kupalarında 18. müsabakasına çıkacak. Turuncu-lacivertliler, Atan ile UEFA Konferans Ligi'nde oynadığı 17 maçın 9'unu kazandı, 5'inde berabere kaldı, 3'ünden yenilgiyle ayrıldı. Söz konusu müsabakalarda 34 kez ağları sarsan Başakşehir, kalesinde ise 17 gol gördü.