Gazete, bir dönem Inter'de de top koşturan Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun oluşturduğu takımın formuna dikkati çekerek, "Onun Başakşehir’i geride sağlam olduğunu teyit etti ve Fiorentina'ya çok az pozisyon verdi, ardından da gelen fırsatları değerlendirdi." ifadesini kullandı.