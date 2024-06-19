Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi belli oldu. Turuncu-lacivertliler, Isloch Minsk (Belarus) - La Fiorita (San Marino) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Giriş: 19.06.2024 - 15:22 Güncelleme: 19.06.2024 - 15:22
Süper Lig'de sezonu 4. sırada bitirerek UEFA Konferans Ligi'nde mücadele etmeye hak kazanan Başakşehir'in 2. ön eleme turundaki rakibi belli oldu.
Turuncu-lacivertliler, Isloch Minsk (Belarus) - La Fiorita (San Marino) eşleşmesinin galibiyle 2. ön eleme turunda karşı karşıya gelecek.
Başakşehir, eşleşmedeki ilk maçını 25 Temmuz'da evinde, rövanşı ise 1 Ağustos'ta deplasmanda oynayacak.
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