Başakşehir - Hearts maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta? UEFA Konferans Ligi Başakşehir maçı hangi kanalda ve şifresiz mi?

Başakşehir - Hearts maçı saat kaçta hangi kanalda?

UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu altıncı ve son hafta maçında Medipol Başakşehir, İskoçya'nın Hearts takımıyla sahasında karşılaşacak. Peki Başakşehir - Hearts maçı saat kaçta hangi kanalda?

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