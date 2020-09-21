"YILIN TRANSFERİ TAYLAN"

ÖMER ÜRÜNDÜL: G.Saray çok önemli 3 puan aldı ve de moral depoladı. Bana göre bu senenin en büyük transferi Taylan. Bunun yanında da keşke her hocanın Linnes gibi kulübede bir profesyoneli olsa. Sahanın en iyisi ise Marcao'ydu. Sağ bek Omar hücumlarda görünmedi ama kendi görev yerinden de rakibe hiçbir tehlikeli atak şansı tanımadı. Luyindama bazı hatalar yaptı ama Marcao ile birlikte üstün fizik güçleri Demba Ba ile Crivelli'ye ağır geldi. G.Saray'da kaleci Fatih başarısını da göz ardı etmemek gerekiyor. Başakşehir, sezona hazır başlamadı. Geçen haftaki Hatay maçında bu zaten belliydi. Eğer çok kuvvetli ve deparlı bir santrfor transfer edemezlerse eldekilerle iki kulvarı götüremezler.