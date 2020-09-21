Spor yazarları, Galatasaray'ın Başakşehir'i 2-0 yendiği maçı değerlendirdi...
"SAĞLAM VE KALİTELİ KADRO DERİNLİĞİ"
ŞANSAL BÜYÜKA: İlk maç yazmıştım, gene yazayım… Galatasaray oyuncu değiştiriyor, önce Linnes girdi, Saracchi’yi aratmadı… Sonra giren isimler Etebo, Babel, Diagne ve Ömer Bayram… Böyle sağlam ve kaliteli kadro derinliği olan bir takım Galatasaray… Maç oynanmadan kazanılmaz denir… Oysa birinci hafta sonunda Galatasaray’ın kazanacağı çok belliydi… Galatasaray çalışarak, ilk hafta oyununun üstüne koyarak, Marcao, Belhanda ve Taylan’ı göz kamaştırır gibi oynatarak, hoca katkısını sahaya koyarak, kalitesinin ve çalışkanlığının sonucunu alarak ikinci zafer haftasını yaşadı...
"TAYLAN AHTAPOT GİBİ"
AHMET ÇAKAR: Galatasaray, dün gece özellikle ilk yarıda son şampiyon Başakşehir'i sahadan sildi. Bazı oyuncular çok toparlamış. Örneğin Marcao… Çok iyi oynadı. Luyindama da maç eksikliğini giderince belki de Türkiye'nin en güçlü defans göbeği onlar olacak. Taylan dün gece sahanın yıldızı oldu. Ahtapot gibi. Çok güçlü, devamlılığı var, az da pozisyon hatası yapıyor. Belhanda, Feghouli iyiler. Hele hele Arda, fizik olarak hazır hale geldiğinde belki de bu seneye damgasını vuracak.
AHMET ÇAKAR: Aslında G.Saray, pandemi öncesinde de çok iyi duruma gelmişti ama salgın onları bitirdi… Bugün oynanacak F.Bahçe maçını seyrettikten sonra şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki; şu an Türkiye'nin en hazırı ve kadro kalitesi en genişi G.Saray! Düşünebiliyor musunuz… Babel ve Diagne ilk 11 oyuncusu değil. Ama bunlar başka takımda olsa, ilk 11'e ilk koyulacak oyuncular.
"HAKEM KÖTÜ MAÇ YÖNETTİ"
AHMET ÇAKAR: Gelelim hakeme… Kötü bir maç yönetti. Verdiği penaltı, VAR daveti ile çalındı. Penaltı değil! Neden değil? Çünkü Luyindama ile Demba Ba kafaya çıkıyor, Demba Ba'nın kolu doğal konumunda ve top Luyindama'nın kafasından sekip kola çarpıyor. Bence penaltı yanlış. Ama bu penaltı için VAR daveti olurken neden ilk yarıda Luyindama'nın Demba Ba'ya son adam olarak yaptığı faulde kırmızı kart için davet etmiyor? İnanılır gibi değil.
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