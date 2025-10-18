Başakşehir-Galatasaray maçı için nefesler tutuldu. Turuncu-lacivertliler, ligde oynadığı 7 mücadelenin sadece 1'ini kazanırken 3'er beraberlik ve mağlubiyet aldı. Galatasaray, Başakşehir karşısında son 6 Süper Lig maçından da sahadan galibiyetle ayrıldı. Maç için geri sayım sürerken, Başakşehir-Galatasaray maçının saat kaçta kaçta başlayacağı araştırılmaya başlandı. Peki, "Başakşehir-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte detaylar...