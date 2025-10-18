Başakşehir-Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında RAMS Başakşehir'in konuğu oluyor. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak mücadele öncesinde, Başakşehir-Galatasaray maçının başlama saati futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Süper Lig'de yenilgisiz devam eden sarı-kırmızılılar, 8 maçta 7 galibiyet, 1 beraberlik elde etti. Peki, "Başakşehir-Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Başakşehir-Galatasaray maçı muhtemel 11'leri...
Başakşehir-Galatasaray maçı için nefesler tutuldu. Turuncu-lacivertliler, ligde oynadığı 7 mücadelenin sadece 1'ini kazanırken 3'er beraberlik ve mağlubiyet aldı. Galatasaray, Başakşehir karşısında son 6 Süper Lig maçından da sahadan galibiyetle ayrıldı. Maç için geri sayım sürerken, Başakşehir-Galatasaray maçının saat kaçta kaçta başlayacağı araştırılmaya başlandı. Peki, "Başakşehir-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte detaylar...
BAŞAKŞEHİR- GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?
Başakşehir- Galatasaray maçı 18 Ekim bugün saat 19.00'da oynanacak.
BAŞAKŞEHİR- GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?
Fatih Terim Stadı'nda oynanacak mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
SAVUNMADA 2 EKSİK
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, savunmada iki önemli oyuncusundan yarınki müsabakada yararlanamayacak.
Ligin 8. haftasındaki Beşiktaş derbisinde sakatlanan Fildişi Sahilli savunma oyuncu Wilfried Singo ile kırmızı kart gören Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez, RAMS Başakşehir'e karşı forma giyemeyecek.
Okan Buruk'un bu oyuncuların yokluğunda sağ bekte Roland Sallai, stoperde ise Kaan Ayhan, Mario Lemina, Metehan Baltacı veya Arda Ünyay'dan birini oynatması bekleniyor.
Ligde son 8 deplasman maçını kazandı
Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 8 deplasman maçında puan kaybı yaşamadı.
Deplasmandaki son yenilgisini geçen sezonun 29. haftasındaki Beşiktaş derbisinde yaşayan sarı-kırmızılı ekip, ardından çıktığı 8 dış saha müsabakasını da kazandı.
Söz konusu süreçte 21 gol atan "Cimbom" kalesinde sadece 1 gol gördü.
MUHTEMEL 11'LER
Başakşehir: Muhammed, Berat, Ba, Opoku, Kaluzinski, Ömer Ali, Crespo, Harit, Operi, Shomurodov, Da Costa
Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Kaan, Abdülkerim, Jakobs, İlkay, Torreira, Sane, Sara, Barış, Osimhen
