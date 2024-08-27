Başakşehir evinde tur için sahaya çıkıyor

RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında yarın İrlanda'nın St. Patrick's Athletic takımıyla sahasında karşı karşıya gelecek. Bu maçla birlikte turuncu-lacivertli ekip Avrupa kupalarında 56. karşılaşmasını oynayacak.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak maç, saat 19.00'da başlayacak.

Müsabakayı Macaristan Futbol Federasyonundan Balazs Berke yönetecek, yardımcılıklarını aynı ülkeden Vencel Toth ve Balazs Szert yapacak.

İki takım arasında İrlanda'da oynanan ilk maç 0-0 sona ermişti.

Başakşehir, Avrupa'da daha önce oynadığı 55 maçta 21 galibiyet, 13 beraberlik ve 21 mağlubiyet yaşadı.

Söz konusu müsabakalarda 80 gol atan RAMS Başakşehir, kalesinde 76 gole engel olamadı.

Başakşehir'e turu geçmesi için tek farklı galibiyet yeterli olacak. 90 dakika ve uzatmalarda eşitliğin bozulmaması halinde ise seri penaltı atışlarına geçilecek.

Bu maçlarda rakip fileleri 43 kez havalandıran turuncu-lacivertliler, kalesinde ise 29 golü engelleyemedi.​​​​​​​

İstanbul ekibi, bugüne kadar evinde yaptığı 27 maçta 12 galibiyet, 7 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşadı.

Başakşehir, Atan yönetiminde oynadığı son maçta ise İrlanda ekibi St. Patrick's Athletic ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı.

Turuncu-lacivertli ekip, Çağdaş Atan ile Avrupa kupalarında çıktığı ilk maçta San Marino ekibi La Fiorita'yı İstanbul'da 6-1 ve deplasmanda 4-0 mağlup etti.

EN GOLCÜ İSİM VİSCA

RAMS Başakşehir adına Avrupa kupalarında en çok fileleri havalandıran isim, kariyerini Trabzonspor'da sürdüren Edin Visca oldu. Visca, turuncu-lacivertli formayla Avrupa kupalarında 14 kez gol sevinci yaşadı.

Stefano Okaka ve Danijel Aleksic, 6'şar golle RAMS Başakşehir'in Avrupa kupalarında 2. sıradaki en golcü oyuncuları konumunda bulunuyor.

İrfan Can Kahveci, RAMS Başakşehir formasıyla Avrupa'da beş gol atarken, Krzysztof Piatek ve Berkay Özcan ise 4'er kez gol sevinci yaşadı. Deniz Türüç, Enzo Crivelli, Eljero Elia, Emre Belözoğlu, Serdar Gürler ve Youssouf Ndayishimiye üçer, Davidson, Joao Figueiredo ve Marcio Mossoro da ikişer kez fileleri havalandırdı.

Başakşehir'in Avrupa kupalarındaki diğer 17 golüne ise Dimitris Pelkas, Ömer Ali Şahiner, Hamza Güreler, Olivier Kemen, Adnan Januzaj, Bertrand Traore, Hasan Ali Kaldırım, Münir Chouiar, Ahmed Touba, Patryk Szysz, Demba Ba, Martin Skrtel, Emmanuel Adebayor, Stefano Napoleoni, Kerim Frei, Mehmet Topal ve Doka Madureira imza attı.