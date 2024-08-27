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        Haberler Spor Futbol UEFA Avrupa Konfederasyon Ligi Başakşehir evinde tur için sahaya çıkıyor - Futbol Haberleri

        Başakşehir evinde tur için sahaya çıkıyor

        Yarın evinde İrlanda'nın St. Patrick's Athletic takımıyla karşı karşıya gelecek olan temsilcimiz RAMS Başakşehir, rakibini yenip gruplara kalmayı hedefliyor. Turuncu-lacivertli ekip Avrupa kupalarında 56. karşılaşmasına çıkıyor. Tüm detaylarıyla haberimizde...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2024 - 11:55 Güncelleme: 27.08.2024 - 11:55
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        Başakşehir 56. kez Avrupa sahnesinde!
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        RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında yarın İrlanda'nın St. Patrick's Athletic takımıyla sahasında karşı karşıya gelecek. Bu maçla birlikte turuncu-lacivertli ekip Avrupa kupalarında 56. karşılaşmasını oynayacak.

        Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak maç, saat 19.00'da başlayacak.

        Müsabakayı Macaristan Futbol Federasyonundan Balazs Berke yönetecek, yardımcılıklarını aynı ülkeden Vencel Toth ve Balazs Szert yapacak.

        İki takım arasında İrlanda'da oynanan ilk maç 0-0 sona ermişti.

        Başakşehir, Avrupa'da daha önce oynadığı 55 maçta 21 galibiyet, 13 beraberlik ve 21 mağlubiyet yaşadı.

        Söz konusu müsabakalarda 80 gol atan RAMS Başakşehir, kalesinde 76 gole engel olamadı.

        Başakşehir'e turu geçmesi için tek farklı galibiyet yeterli olacak. 90 dakika ve uzatmalarda eşitliğin bozulmaması halinde ise seri penaltı atışlarına geçilecek.

        Turu geçen ekip adını lig aşamasına yazdıracak.​​​​​​

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        ÇAĞDAŞ ATAN İLE AVRUPA'DA 6. MAÇ

        RAMS Başakşehir, teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde Avrupa kupalarında altıncı sınavını verecek.

        Atan yönetiminde Avrupa'da oynadığı ilk 4 maçı kazanan İstanbul ekibi, son mücadelesinden ise beraberlikle ayrıldı. Başakşehir, Çağdaş Atan idaresinde oynadığı 5 maçta 13 gol atarken, kalesinde 1 gol gördü.

        Turuncu-lacivertli ekip, Çağdaş Atan ile Avrupa kupalarında çıktığı ilk maçta San Marino ekibi La Fiorita'yı İstanbul'da 6-1 ve deplasmanda 4-0 mağlup etti.

        Atan yönetiminde üçüncü maçına Gürcistan deplasmanında çıkan İstanbul ekibi, Iberia Tiflis'i 1-0, rövanşında da İstanbul'da 2-0 yendi.

        Başakşehir, Atan yönetiminde oynadığı son maçta ise İrlanda ekibi St. Patrick's Athletic ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı.

        SAHASINDA 28. MAÇ

        RAMS Başakşehir, St. Patrick's Athletic mücadelesiyle Avrupa kupalarında 28. iç saha maçını oynayacak.

        İstanbul ekibi, bugüne kadar evinde yaptığı 27 maçta 12 galibiyet, 7 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşadı.

        Bu maçlarda rakip fileleri 43 kez havalandıran turuncu-lacivertliler, kalesinde ise 29 golü engelleyemedi.​​​​​​​

        EN GOLCÜ İSİM VİSCA

        RAMS Başakşehir adına Avrupa kupalarında en çok fileleri havalandıran isim, kariyerini Trabzonspor'da sürdüren Edin Visca oldu. Visca, turuncu-lacivertli formayla Avrupa kupalarında 14 kez gol sevinci yaşadı.

        Stefano Okaka ve Danijel Aleksic, 6'şar golle RAMS Başakşehir'in Avrupa kupalarında 2. sıradaki en golcü oyuncuları konumunda bulunuyor.

        İrfan Can Kahveci, RAMS Başakşehir formasıyla Avrupa'da beş gol atarken, Krzysztof Piatek ve Berkay Özcan ise 4'er kez gol sevinci yaşadı. Deniz Türüç, Enzo Crivelli, Eljero Elia, Emre Belözoğlu, Serdar Gürler ve Youssouf Ndayishimiye üçer, Davidson, Joao Figueiredo ve Marcio Mossoro da ikişer kez fileleri havalandırdı.

        Başakşehir'in Avrupa kupalarındaki diğer 17 golüne ise Dimitris Pelkas, Ömer Ali Şahiner, Hamza Güreler, Olivier Kemen, Adnan Januzaj, Bertrand Traore, Hasan Ali Kaldırım, Münir Chouiar, Ahmed Touba, Patryk Szysz, Demba Ba, Martin Skrtel, Emmanuel Adebayor, Stefano Napoleoni, Kerim Frei, Mehmet Topal ve Doka Madureira imza attı.

        AVRUPA KUPALARINDAKİ İLKLERİ

        Avrupa'da ilk kez 2015-2016 sezonunda mücadele eden RAMS Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Hollanda'nın AZ Alkmaar takımına deplasmanda 2-0, evinde de 2-1 mağlup olarak elendi.

        UEFA Avrupa Ligi 2016-2017 sezonu 3. eleme turunda Hırvatistan ekibi Rijeka ile eşleşen turuncu-lacivertliler, rakibiyle İstanbul'da 0-0, deplasmanda da 2-2 berabere kalarak tarihinde ilk kez tur atladı.

        RAMS Başakşehir, 2017-2018 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Belçika temsilcisi Club Brugge karşısında deplasmandaki ilk maçta 3-3 berabere kalırken, sahasında ise 2-0 kazandı. Turuncu-lacivertli ekibe turu getiren bu sonuç, Avrupa kupalarındaki ilk galibiyet olarak kayıtlara geçti.

        Turuncu-lacivertliler, 2019-2020 sezonu UEFA Avrupa Ligi'ndeki son grup mücadelesinde Borussia Mönchengladbach'ı deplasmanda yenerek, tarihinde ilk kez son 32 turuna, Portekiz ekibi Sporting Lizbon'u saf dışı bırakarak da ilk kez son 16 turuna kaldı.

        İstanbul ekibi, 2020-2021 sezonunda ilk kez Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele etme hakkı kazandı. Şampiyonlar Ligi gruplarındaki ilk golüne ve galibiyetine üçüncü maçında Manchester United'ı 2-1 yenerek ulaşan RAMS Başakşehir, ilk puanlarını da kazanmış oldu.

        İrfan Can Kahveci, söz konusu organizasyonun beşinci maçında Leipzig'e attığı 3 golle takımı adına Şampiyonlar Ligi'nde "hat-trick" yapan ilk oyuncu olarak kayıtlara geçti.

        RAMS Başakşehir, 2022-2023 sezonunda mücadele ettiği UEFA Konferans Ligi'nde ilk maçını, Maccabi Netanya ile İstanbul'da oynadı ve mücadeleden 1-1 beraberlikle ayrıldı. İstanbul ekibi, Konferans Ligi'nde son 16 turuna kadar yükseldi. Turuncu-lacivertliler, bu turda Gent'e elendi.

        Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde 2024-2025 sezonu 2. eleme turu ilk maçında sahasında San Marino ekibi La Fiorita'yı 6-1 yenerek, Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyetini elde etti.

        BAŞAKŞEHİR'DE EKSİKLER

        Başakşehir'de sakatlığı bulunan ve İrlanda'daki maçta forma giyemeyen Senegalli savunma oyuncusu Ousseynou Ba rövanşta da takımındaki yerini alamayacak.

        Turuncu-lacivertli ekipte yeni transferlerinden Miguel Crespo da UEFA listesinde adı yer almadığı için bu mücadelede forma giyemeyecek, tedavileri süren Matchoi Djalo ve Patryk Szysz ise diğer eksik isimler.

        Başakşehir'de sakatlığı bulunan ve İrlanda'daki maçta forma giyemeyen Senegalli savunma oyuncusu Ousseynou Ba rövanşta da takımındaki yerini alamayacak.

        Turuncu-lacivertli ekipte yeni transferlerinden Miguel Crespo da UEFA listesinde adı yer almadığı için bu mücadelede forma giyemeyecek, tedavileri süren Matchoi Djalo ve Patryk Szysz ise diğer eksik isimler.

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