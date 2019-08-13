Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, transferle ilgili önemli açıklamalar yaptı. Gümüşdağ'ın TRT Spor'a yaptığı açıklama şöyle:

"Mahmut Tekdemir için Fenerbahçe teklif yaptı, biz reddettik. Hala aynı fikirdeyiz. Mahmut, İrfan ve Visca ile devam edeceğiz sezon sonuna kadar. Volkan Babacan takımımızda devam ediyor, kendisiyle ilgili de bir gelişme yok."