Medipol Başakşehir, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle verilen aradan sonra, yeniden devam kararı verilen Süper Lig'in 27. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk ediyor. Lige verilen uzun aradan önce oynadığı son 7 maçı kaybetmeyen Medipol Başakşehir, bu dönemde 5 galibiyet ve 2 beraberlik alarak 53 puanla zirveye ortak olmuştu.

BAŞAKŞEHİR: 0 - ALANYASPOR: 0

(Maçta ilk yarı oynanıyor...)

STAT: Fatih Terim Stadı

HAKEM: Ali Şansalan

SAAT: 18.30

YAYIN: beIN Sports 2

BAŞAKŞEHİR: Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, İrfan Can, Mahmut, Visca, Aleksic, Crivelli, Demba Ba

TEKNİK DİREKTÖR: Okan Buruk

ALANYASPOR: Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, Nsakala, Ceyhun, Salih, Efecan, Bakasetas, Fernandes, Cisse

TEKNİK DİREKTÖR: Erol Bulut

SÜPER LİG PUAN DURUMU

EKSİK OYUNCU YOK

Turuncu-lacivertli ekipte, bu mücadele öncesinde sakat ya da cezalı oyuncu bulunmuyor. İstanbul ekibinin, lige verilen aradan önce Trabzonspor ile deplasmanda oynadığı maçta sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Enzo Crivelli ve kart cezası nedeniyle takımındaki yerini alamayan Alexandru Epureanu da Aytemiz Alanyaspor'a karşı forma giymeye hazır.

SKRTEL SARI KART CEZA SINIRINDA

Turuncu-lacivertli takımın savunmadaki önemli isimlerinden Martin Skrtel sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Skrtel, bu mücadelede sarı kart görmesi halinde takımının 28. haftada deplasmanda MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek.

BA, CRIVELLI, VISCA ETKİSİ

Başakşehir’in şu ana kadar ligde attığı 50 golün 28’i Demba Ba, Crivelli ve Visca üçlüsünden geldi. Ba ile Crivelli 10’ar gol, Visca da 8 golle takımına katkı sağladı. Okan Buruk, 8 haftalık bölümde de ileri uçtaki bu isimlere güveniyor. Özellikle Demba Ba ve Enzo Crivelli’nin antrenmanlarda ortaya koyduğu performans deneyimli çalıştırıcıyı mutlu ediyor. Orta saha ile santrfor arasındaki bağlantıyı kuran Visca ise Buruk’un en büyük kozu. Attığı 8 golün yanına 12 de asist sığdıran tecrübeli futbolcu, kalan müsabakalarda da rakibe zor anlar yaşatmayı hedefliyor.

OKAN BURUK KUPAYI İSTİYOR

Turuncu-lacivertli takımın başındaki ilk sezonunda UEFA Avrupa Ligi’nde son 16 turuna kalarak adını kulüp tarihine yazdıran Teknik Direktör Okan Buruk, Başakşehir’i ilk Süper Lig şampiyonluğuna ulaştıran çalıştırıcı unvanını da almak istiyor. İstanbul temsilcisiyle 40 maçta 1.93 puan ortalaması yakalayan 46 yaşındaki teknik adam için kalan maçlar da önemli bir sınav olacak.