Başakşehir: 1 - Universitatea Craiova: 2 | MAÇ SONUCU

UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında temsilcimiz Başakşehir, Romanya temsilcisi Universitatea Craiova'yı ağırladı.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 2-1'lik skorla Universitatea Craiova oldu.

Romanya ekibine galibiyeti getiren golleri 45+2'de Alexandru Cicaldau ve 61. dakikada Carlos Mora attı. Turuncu Lacivertliler'in tek golünü ise 87. dakikada Festy Ebosele kaydetti.

İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 28 Ağustos Perşembe günü Universitatea Craiova'nın ev sahipliğinde oynanacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

6’ncı dakikada Deniz Türüç’ün uzaklaştıramadığı top ceza sahası sol çaprazındaki Bancu’nun önünde kaldı. Bu oyuncunun bekletmeden uzak direğe vuruşunda top direğin yanından dışarıya çıktı. Karşılaşmanın ilk 30 dakikasında gol sesi duyulmadı.

Universitetea Craiova 38’inci dakikada gole yaklaştı. Sağ kanattan gönderilen topu Assad al Hamlawi topuğu ile sağ çaprazındaki Cicaldau ile buluşturdu. Cicaldau’nun bekletmeden uzak direğe vuruşunda meşin yuvarlak direğin üzerinden auta gitti.

Universitatea Craiova, 45+2’nci dakikada öne geçti. Al-Hamlawi’nin ceza sahası içine yaptığı ortada Cicaldau sağ ayağının içiyle yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.

49’uncu dakikada Deniz Türüç’ün kullandığı köşe vuruşunda kaleci Isenko’dan seken top ceza sahası içi sol çaprazında Crespo’nun önüne düştü. Bu oyuncunun vuruşunda top yan ağlara gitti.

61’inci dakikada taçtan gelen topla hareketlenen Mora ceza sahası içine kadar girdi. Sağ çaprazdan şutunu çeken Mora takımın 2’nci golünü attı: 0-2.

64’üncü dakikada konuk ekip etkili geldi. Ceza sahası dışına açılan topu Baluta kontrol etti. Bu oyuncunun kaleyi cepheden gören vuruşunda kaleci Muhammed Şengezer meşin yuvarlağı soluna uzanarak çıkarttı.

Başakşehir FK, 87’nci dakikada Ebosele ile golü buldu. Sağ kanattan gelişen pozisyonda Ebosele ceza sahası içine koşu yaptı. Bu oyuncu dar açıdan sağ ayağının üstü ile yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-2.

Karşılaşma Universitatea Craiova’nın 2-1’lik üstünlüğü ile sona erdi.

BAKAN BAK MAÇI TRİBÜNDEN TAKİP ETTİ

Başakşehir FK, UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında sahasında Romanya temsilcisi Universitatea Craiova ile karşılaşırken, mücadeleyi Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak da tribünden takip etti. İstanbul’daki karşılaşmaya yoğun ilgi gösterilirken, Bakan Bak karşılaşmayı protokol tribününden izleyerek Türk temsilcisine destek verdi.