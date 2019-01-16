16 OCAK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Spor Toto Süper Lig'in lideri Medipol Başakşehir liglere verilen aradan galibiyetle döndü! İstanbul temsilcisi, Türkiye Kupası'nda Hatayspor'u 1-o mağlup etti.
Ziraat Türkiye Kupası'nda Spor Toto 1. Lig ekibi Hatayspor'u ağırlayan turuncu-lacivertliler sahadan 1-0'lık üstünlükle ayrılarak rövanş öncesinde avantajı elde etti.
Başakşehir'e galibiyeti getiren gol 32. dakikada Emmanuel Adebayor'dan geldi.
Hatayspor'da 46. dakikada oyuna giren Bakary Nimaga, 82. dakikada gördüğü direkt kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.
Başakşehir'in yeni transferi Robinho, 63. dakikada Adebayor'un yerine oyuna girerek yeni takımıyla ilk resmi maçına çıktı.
18. dakikada sağ taraftan kullanılan korner sonrası Attamah'ın kafa vuruşunda kaleciden dönen topu Napoleoni arka direkte tamamladı. Meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta gitti.
32. dakikada Medipol Başakşehir'in golü geldi. Sol taraftan gelişen atakta, Soner Aydoğdu çizgiye inerek topu içeri çevirdi. Adebayor, tek dokunuşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0
Karşılaşmanın ilk yarısı, Medipol Başakşehir'in 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
46. dakikada Medipol Başakşehir bir kez daha direğe takıldı. Ceza sahası içinde Adebayor, soldan gelen topu dışarı çıkardı. Soner Aydoğdu'nun şutunda, meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanına döndü.
Müsabaka, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: 1 - HATAYSPOR: 0
STAT: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim
HAKEMLER: Abdulkadir Bitigen, Serdar Diyadin, Kemal Elmas
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR Volkan Babacan, Uğur Uçar, Attamah, Serdar Taşçı, Karim Hafez, Gökhan İnler, Napoleoni (Dk. 85 İrfan Can Kahveci),Jojic, Soner Aydoğdu, Elia (Dk. 63 Arda Turan),Adebayor (Dk. 63 Robinho)
HATAYSPOR: Ömer Alıcı, Soner Örnek, Yasin Güreler, Murat Paluli, Mehmet Tayfun Dingil, Gökhan Karadeniz, Maiga, Korkishko, Diallo (Dk. 74 Caner Hüseyin Bağ),Tom (Dk. 46 Nimaga),Gomis (Dk. 65 Mirkan Aydın)
GOL: Dk. 32 Adebayor (Medipol Başakşehir)
KIRMIZI KART: Dk. 84 Nimaga (Hatayspor)
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