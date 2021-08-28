Süper Lig'in üçüncü haftasında Kayserispor, deplasmanda Başakşehir'i deplasmanda 1-0 mağlup etti. Mame Thiam'la 3 puana uzanan sarı-kırmızılılar 4 puana ulaştı. Başakşehir henüz puanla tanışamadı. Fenerbahçe'den transfer edilen Mame Thiam ilk maçında ilk golünü attı.
4. dakikada Kayserispor öne geçti. Sağ taraftan ceza sahasına giren Emrah Başsan arka direğe ortasını yaptı. Thiam, gelişine topa sert vurdu ve fileleri havalandırdı: 0-1
13. dakikada Başakşehir beraberlik golüne yaklaştı. Kayserispor ceza sahası önünde topla buluşan Berkay, çok sert bir şut çıkardı. Savunmaya çarpan meşin yuvarlak yükseklik kazandı ve üst direğe de çarpıp auta gitti.
Mücadelenin ilk yarısı, konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
62. dakikada Yukatel Kayserispor'un gelişen atağında Mensah ile paslaşarak rakip ceza sahasına giren Mane, sol çaprazdan topa sert vurdu. Kaleci Volkan Babacan yerden gelen meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.
70. dakikada Medipol Başakşehir atağında Kayserispor savunmasından seken top, ceza sahası dışına açıldı. Tolga Ciğerci topun gelişine ayak içiyle vurdu. Meşin yuvarlak, kaleci Lung'un kucağında kaldı.
88. dakikada ev sahibi ekip beraberliğe yaklaştı. Aleksic'in sol kanattan yaptığı ortada Deniz Türüç ceza sahasında topa uçarak kafayı vurdu, meşin yuvarlak az farkla direğin dibinden auta gitti.
Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Samet Çiçek, Gökhan Barcın
Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caiçara (Dk. 69 Deniz Türüç), Duarte, Ravil Tagir (Dk. 46 Tolga Ciğerci), Lima, Ndayishimiye, Mahmut Tekdemir (Dk. 79 Ahmed Kutucu), Berkay Özcan (Dk. 46 Ömer Ali Şahiner), Visca, Aleksic, Gulbrandsen (Dk. 46 Muhammet Demir)
Yukatel Kayserispor: Lung, Ramazan Civelek (Dk. 77 Onur Bulut), Uğur Demirok, Kolovetsios, Carole, Attamah, İbrahim Akdağ, Emrah Başsan (Dk. 62 İlhan Parlak), Mensah (Dk. 77 Cardoso), Gökhan Sazdağı (Dk. 46 Mane), Thiam (Dk. 90+3 Mustafa Pektemek)
Gol: Dk. 4 Thiam (Yukatel Kayserispor)
Sarı kartlar: Dk. 37 Lima, Dk. 45+1 Gulbrandsen, Dk. 65 Ömer Ali Şahiner (Medipol Başakşehir), Dk. 53 Uğur Demirok (Yukatel Kayserispor)
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