Başakşehir: 0 - Bodrum FK: 1 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Rams Başakşehir sahasında Sipay Bodrum FK'yı ağırladı. Mücadeleyi konuk takım 1-0 kazandı ve 7 maç aradan sonra galip geldi.
Trendyol Süper Lig'in 24. hafta karşılaşmasında Rams Başakşehir ile Sipay Bodrum FK kozlarını paylaştı. Mücadele konuk takımın 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Bodrum'a galibiyeti getiren golü 83. dakikada George Puscas (p) kaydetti. Ayrıca ev sahibi ekipte 81. dakikada Jerome Opoku, çift sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonucun ardından Başakşehir 2 maç sonra kaybetti ve 33 puanda kaldı. 7 maç sonra kazanan Bodrum FK ise 20 puana ulaştı.
Ligin 25. haftasında Başakşehir sahasında Sivasspor'u ağırlayacak. Bodrum FK ise evinde Hatayspor'la karşılaşacak.