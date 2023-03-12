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Başakşehir: 0 - Beşiktaş: 2 | MAÇ SONUCU

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Medipol Başakşehir evinde Beşiktaş'ı ağırladı. Siyah-beyazlılar mücadeleden 2-0 galip ayrıldı. Bu sonuçla Beşiktaş puanını 46 yaparken Başakşehir ise 40 puanda kaldı

Giriş: 12.03.2023 - 18:07 | Güncelleme: ABONE OL
Başakşehir: 0 - Beşiktaş: 2 | MAÇ SONUCU
HABERTURK.COM

Emre Belözoğlu yönetimindeki Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Şenol Güneş'li Beşiktaş'ı konuk etti.

Beşiktaş mücadeleden 2-0 galip ayrıldı. Beşiktaş'ta goller 15. dakikada Aboubakar ve 55. dakikada Masukau'dan geldi.

Başakşehir'de ise Adnan Januzaj, 35. dakikada VAR incelemesi sonrasında direkt kırmızı kart gördü.

Siyah beyazlılar ligde puanını 46'ya çıkarırken Mediol Başakşehir ise 40 puanda kaldı.

GHEZZAL BU HAFTA DA YOK

Fraport TAV Antalyaspor mücadelesi öncesinde ısınırken sakatlanan ve kadrodan çıkarılan Rachid Ghezzal; MKE Ankaragücü maçının ardından Medipol Başakşehir deplasmanında da takımını yalnız bıraktı.

Hafta içinde yapılan antrenmanlarda takımla birlikte çalışan Cezayirli futbolcu, yapılan son kontrollerin ardından riske edilmeyerek kadroya alınmadı.

DELE ALLI VE N'KOUDOU KADROYA ALINMADI

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, İngiliz futbolcu Dele Alli ve Kamerunlu hücum oyuncusu Georges-Kevin N’Koudou’yu, Ankaragücü maçında olduğu gibi Medipol Başakşehir deplasmanında da kadroya dahil etmedi.

Geçtiğimiz hafta Vodafone Park’taki mücadeleyi tribünden takip eden iki oyuncu, bu hafta da 21 kişilik kadroda yer bulmadı. Bu 2 futbolcunun yanı sıra Atiba Hutchinson ve Kerem Atakan Kesgin de kadroda olmayan diğer oyuncular oldu.

WELINTON CEZALI

Beşiktaş’ın Brezilyalı savunmacısı Welinton Souza, cezası nedeniyle Medipol Başakşehir deplasmanında takımını yalnız bıraktı.

Ankaragücü mücadelesinde 90. dakikada oyuna giren Welinton, uzatma dakikalarında gördüğü sarı kartla, bu sezonki 4. kartını görerek cezalı duruma düşmüştü.

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