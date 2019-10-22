Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile stil danışmanı eşi Başak Dizer, İngiltere’nin başkenti Londra’ya gitti. Şehrin tarihi yerlerini gezen çift, gün sonunda Cambridge'de arkadaşlarıyla sandal keyfi yaptı.

Dizer tatillerinden renkli kareleri sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

Başak Dizer'in Instagram'dan yaptığı paylaşımlara takipçilerinden de çok sayıda yorum ve beğeni geldi.

İHANET İDDİALARI İLE GÜNDEME GELMİŞLERDİ...

Geçtiğimiz günlerde, 2016 yılında Paris'te dünya evine giren Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer'in evliliklerinde kara bulutlar dolaştığı ve ihanet iddiaları gündeme gelmişti.

Tatlıtuğ'un bir dönem aynı reklam filminde oynayan Sara Sampaio ile birliktelik yaşadığı öne sürülmüştü.

Kıvanç Tatlıtuğ çıkan iddialar karşısında sessiz kalmadı ve şu açıklamayı yaptı:

Son zamanlarda çeşitli olaylar üzerinden hakkımda yapılan haberleri sükunetle takip ediyorum. Benim oyunculuğum veya yaptığım işlerle ilgili her zaman istediğiniz eleştiriyi yapma hakkına sahipsiniz. Ancak birkaç gündür ailem ve evliliğim hakkında yapılan haberler gerek kişilik haklarımı, gerek ailenin kutsallığını hiçe sayar hale gelmiştir. Zira hiçbir belge ve delil olmadan medya aracılığıyla evliliğime dair gerçek olmayan söylemleri kabul edemem.

Eşimle henüz birlikteliğimizin başlamadığı bir dönemde 2013 yılında reklam filmi çektiğim ve bir daha hiç karşılaşmadığım mesai arkadaşımla “bir ilişki yaşıyor mu” başlığıyla yalan bir haber yaratma gayesi içerisinde yapılan habercilik anlayışı anlaşılır gibi değil.

Bu kapsamda hakkımda yapılan asılsız haber ve yorumlar aleyhine yasal haklarımı kullanmak mecburiyetinde bırakıldığımı, bu hukuk mücadelesinin bir örnek olarak hatırlanmasını sağlayacağımı, herkesin bilgisine sunarım.

Ünlü stil danışmanı geçtiğimiz hafta da yakın arkadaşı sunucu Tanem Sivar ile 3 gün Paris'te tatil yapmıştı.