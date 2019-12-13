Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile yaklaşık dört yıl önce evlenen stilist Başak Dizer, geçtiğimiz günlerde bir YouTube kanalına konuk oldu. Dizer, hayatı ve evliliği hakkında samimi açıklamalarda bulundu.

Dizer'e eşiyle ilgili, "Kıskanç mısın?" sorusu sorulunca, "Yok, hiç kıskanç değilim. Arkadaşlarım da 'hiç kıskanmaz mısın?' der. Benim yapımda yok. Aramızda hiç böyle bir problem olmadı" dedi.