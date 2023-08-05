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        Haberler Gündem 3. Sayfa Baş ve diş ağrısıyla hastaneye gitti! Büyük acı!

        Baş ve diş ağrısıyla hastaneye gitti! Büyük acı!

        Hakkari'de, baş ve diş ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede yapılan tetkikler sonucu beyninde tümör olduğu belirlenip, ameliyat edilen 26 yaşındaki Şilan Temel, yaşamını yitirdi. Temel'in yakınları gözyaşlarına boğuldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.08.2023 - 08:40
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        Baş ve diş ağrısıyla hastaneye gitti! Büyük acı!
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        Hakkari'de, Berçelan Mahallesi'nde oturan Şilan Temel (26), bir süre önce baş ve diş ağrısı şikayeti yaşayınca Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'ne gitti.

        DOKTOR HASTANEYE YÖNLENDİRDİ

        DHA'da yer alan habere göre Temel'in dişini çeken doktor, baş ağrısı içinse Hakkari Devlet Hastanesi'ne yönlendirdi.

        BEYNİNDE TÜMÖR SAPTANDI

        Yapılan tetkiklerde Temel'in beyninde tümör olduğu belirlenip ameliyat edildi. Bir süredir hastanede tedavisi gören Şilan Temel, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.

        GENÇ KADIN TOPRAĞA VERİLDİ

        Şilan Temel´in cenazesi, yapılan otopsi işlemlerinin ardından Berçelan Mahalle Mezarlığı´nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

        #Hakkari
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