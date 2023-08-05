Baş ve diş ağrısıyla hastaneye gitti! Büyük acı!

REKLAM advertisement1

Hakkari'de, Berçelan Mahallesi'nde oturan Şilan Temel (26), bir süre önce baş ve diş ağrısı şikayeti yaşayınca Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'ne gitti.

DOKTOR HASTANEYE YÖNLENDİRDİ

DHA'da yer alan habere göre Temel'in dişini çeken doktor, baş ağrısı içinse Hakkari Devlet Hastanesi'ne yönlendirdi.

BEYNİNDE TÜMÖR SAPTANDI

Yapılan tetkiklerde Temel'in beyninde tümör olduğu belirlenip ameliyat edildi. Bir süredir hastanede tedavisi gören Şilan Temel, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.

GENÇ KADIN TOPRAĞA VERİLDİ

Şilan Temel´in cenazesi, yapılan otopsi işlemlerinin ardından Berçelan Mahalle Mezarlığı´nda gözyaşları arasında toprağa verildi.