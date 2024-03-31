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        Haberler Gündem Bartın Belediye başkan adayları kimlerdir? Bartın Belediyesi hangi partide? Bartın Belediye başkanı kimdir?

        Bartın Belediye başkan adayları kimlerdir? Bartın Belediyesi hangi partide? Bartın Belediye başkanı kimdir?

        Bartın Belediyesi hangi partide? Bartın Belediye Başkanı kimdir? 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri Bartın Belediye Başkanı adayları kimlerdir? 2019 yerel seçim sonuçlarında Bartın Belediyesini hangi parti kazandı ve Bartın Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Bartın yerel seçim sonuçları..

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.03.2024 - 13:13 Güncelleme: 31.03.2024 - 13:13
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        Bartın Belediye başkan adayları kimlerdir? Bartın Belediyesi hangi partide? Bartın Belediye başkanı kimdir?
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        Bartın BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

        2019 Türkiye yerel seçimlerinde Bartın Belediye Başkanlığını 14024 alınan oy ve %35.76 oy oranı ile Milliyetçi Hareket Partisi adayı Cemal Akın kazanmıştır.

        Bartın Geneli Kazanılan Belediye Sayısı (İLÇE)

        Adalet ve Kalkınma Partisi 2

        Milliyetçi Hareket Partisi 1

        Cumhuriyet Halk Partisi 1

        Bartın BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

        GÜLCAN KARADAŞ - TKH Bartın Belediye Başkan Adayı ATINÇ GÜNAL - İYİ Parti Bartın Belediye Başkan Adayı HÜSEYİN FAHRİ FIRINCIOĞLU - MHP Bartın Belediye Başkan Adayı FARUK TUTKUN - YENİDEN REFAH Bartın Belediye Başkan Adayı MUHAMMET RIZA YALÇINKAYA - CHP Bartın Belediye Başkan Adayı HASAN KALAYCI - YTP Bartın Belediye Başkan Adayı NURHAYAT AKKUŞ - HAKPAR Bartın Belediye Başkan Adayı HASAN KILINÇ - MP Bartın Belediye Başkan Adayı YUSUF AKSOY - ZP Bartın Belediye Başkan Adayı YASEMİN DORA KURTKAYA - Gelecek Partisi Bartın Belediye Başkan Adayı GÜRHAN ERYOL - DP Bartın Belediye Başkan Adayı SELAHATTİN ARDIÇ - BTP Bartın Belediye Başkan Adayı GÜRSEL GERİN - HKP Bartın Belediye Başkan Adayı ZAFER BULUR - DEVA Bartın Belediye Başkan Adayı RAMAZAN KARADUMAN - DEM Parti Bartın Belediye Başkan Adayı YASİN BAŞARAN - HÜDAPAR Bartın Belediye Başkan Adayı HASAN BEKŞEN - DSP Bartın Belediye Başkan Adayı MUSTAFA KARAMAN - AK Parti Bartın Belediye Başkan Adayı MEHMET GEREDELİ - BĞMSZ Bartın Belediye Başkan Adayı İSMAİL KAYA - SP Bartın Belediye Başkan Adayı

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