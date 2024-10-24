Bartholomeos TUSAŞ'a yönelik terör saldırısını kınadı

Patrikhaneden yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Her terör eylemi, aslında toplumsal barışa karşı bir tehdittir ve kabul edilemez. Patrik Hazretleri, Yüce Allah'ın saldırının masum kurbanlarının ruhlarını huzura kavuşturması, ailelerine güç ve teselli vermesini niyaz etmektedir. Bu vesileyle, hem kendileri adına hem de İstanbul Rum Patrikliği ve Rum Cemaati adına, taziyelerini ve dayanışma duygularını dile getirmektedir. Ayrıca, yaralıların da en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını dilemektedir."

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Açıklamada, ayrıca Patrik Bartholomeos'un, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya taziyelerini içeren bir mektup göndererek üzüntülerini bildirdiği kaydedildi.