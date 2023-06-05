Ünlü oyuncu hayatını kaybetti

92 yaşındaki Barry Newman hayatını kaybetti. Ünlü oyuncunun vefat haberini eşi Angela Newman açıkladı.

Özellikle 'Vanishing Point' ve 'Petrocelli' deki rolleriyle tanınan Barry Newman'ın ölüm nedeni ise henüz açıklanmadı.

2009'da ses teli kanseri teşhisi konan Barry Newman, o yıl oyunculuğa ara verdi ve 2022’de bağımsız film 'Finding Hannah'daki başrolle sektöre geri dönmüştü.

Fotoğraf: Avalon