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Barry Newman hayatını kaybetti

Giriş: 05.06.2023 - 17:59 | Güncelleme: ABONE OL
Barry Newman hayatını kaybetti - Magazin haberleri
Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
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'Vanishing Point' ve 'Petrocelli'nin yıldız oyuncusu Barry Newman, 92 yaşında hayatını kaybetti

HABERTURK.COM

92 yaşındaki Barry Newman hayatını kaybetti. Ünlü oyuncunun vefat haberini eşi Angela Newman açıkladı.

Özellikle 'Vanishing Point' ve 'Petrocelli' deki rolleriyle tanınan Barry Newman'ın ölüm nedeni ise henüz açıklanmadı.

2009'da ses teli kanseri teşhisi konan Barry Newman, o yıl oyunculuğa ara verdi ve 2022’de bağımsız film 'Finding Hannah'daki başrolle sektöre geri dönmüştü.

Fotoğraf: Avalon

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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