Barış Özcan 23 Temmuz 1974 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. Evli ve 1 çocuk babasıdır. İşte Barış Özcan'ın hayatına dair tüm detaylar...

Barış Özcan neler yaptı?

Abak.us kreatif medya ajans başkanı. Abak.us’ün İstanbul ve New York’ta ofisleri var ve BASF, THY, LC Waikiki, Türk Telekom, NYMag, TimeOut New York gibi markalarla çalışıyor. Apple, Adobe ve LinkedIn gibi uluslararası yazılım firmalarına danışmanlık ve sosyal medya hizmeti verdi. Geçmişte Photoshop, Flash, PDF gibi yazılım ürünlerini geliştiren Adobe’de 6 yıl boyunca Akdeniz Ülkeleri Satış Müdürlüğü yaptı.

TRT, el-Cezire, CNNTürk gibi kanallarda yayınlanan belgeseller yaptı ve yönetti. Bugüne kadar çeşitli kurumlarda ve konferanslarda 600’den fazla konuşma yaptı. Profesyonel bir keynote speaker ve TEDx konuşmacısı.

Barış Özcan şuan neler yapıyor?

Kişisel belgesellerini YouTube’da yapmaya devam ediyor. Sanat, tasarım ve teknoloji hikayelerini 2.800.000’den fazla kişi 200 milyondan çok kez izledi.

YouTube’un dünya çapında seçtiği 12 değişim elçisinden biri oldu.

Barış Özcan artık YouTuber olmayacak mı?

Barış Özcan yayın sonrası paylaştığı yorumda "Artık video yüklemeyeceğim" demişti. Sonra yorumu kaldırdı.