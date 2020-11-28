Survivor'da tanışıp sevgili olan Barış Murat Yağcı ile Nisa Bölükbaşı’nın öpüşme videosu sosyal medyaya düştü.

Survivor Nisa ve Barış sevgili oldukları iddialarında "Arkadaşız" şeklinde yanıt vermişlerdi. Görüntülerin YouTuber Enes Batur'un evinde çekildiği iddia ediliyor.