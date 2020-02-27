Barış Murat Yağcı kimdir?

27 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Her zamanki gibi bu yıla da damga vuracak olan Survivor yarışmacılarından bir tanesi olan Barış Murat Yağcı, 1991 yılında, medeniyetin şehri İzmir’de doğdu. Uzun boyu ve mükemmel fiziğiyle yakışıklılar listesinde görülebilecek olan Barış Murat Yağcı’nın 1.92 boyunda, 88 kilo olduğu biliniyor. 28 yaşında olan Yağcı, yakışıklılığı ile genç kızların dikkatini çekmeyi başarıyor. Kova erkeği olan Yağcı; burcunun özelliklerini taşıyor.
Eğitim hayatında da, kariyerinde de son derece başarılı olan genç adam, hem oyuncu hem de sporcu olarak tanınıyor. Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünü başarıyla bitiren Yağcı, sonrasında eğitimin bitmeyeceğine inanarak Anadolu Üniversitesi Spor Yönetimi bölümüne başlayarak ikinci üniversite girişimini gerçekleştirmiştir. Başarılı genç adamın hayatındaki dönüm nokta ise Efes Pilsen Spor Kulübünde profesyonel olarak basketbol oynamasıdır. Talihsiz bir kaza sonucu sakatlanan Yağcı, bir süre model olarak kariyerine devam etti.
Şöhret yolunda emin adımlarla ilerleyen Yağcı, Best Model of Turkey yarışmasına katıldı ve orada da üstün bir performans göstererek yarışmayı birincilikle bitirdi. Yarışma sürecinde yapımcıların dikkatini çeken Yağcı, daha sonra oyunculuk eğitimi de aldı. Bu alanda da harika bir performans gösteren Yağcı’nın oyunculuk kariyerine ilk adım attığı dizi ise Kocamın Ailesi oldu. Sonrasında her bölümü ayrı bir heyecanla beklenen Kiralık Aşk dizisinde Eğmen karakteri ile karşımıza çıkan Yağcı, bu diziden sonra yavaş yavaş tanınmaya başladı. Barış Murat Yağcı’nın son oynadığı dizi ise Şevkat Yerimdar dizisi oldu. Bu dizide de Bora rolünü canlandırdı ve yine gönülleri fethederek hayran kitlesini genişletti.
Şimdilerde ise Acun Ilıcalının sunuculuğunu yaptığı Survivor yarışması için hazırlanan Yağcı, iddialı yarışmacılar arasında yer alıyor. Bu güne kadar girişimde bulunduğu her alanda başarılı olan genç adam, bu alanda da başarılı olacağını dile getiriyor.
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