Barış'ın katilleri için karar çıktı!

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir kavgayı ayırmaya çalışırken vahşice katledilen gazeteci arkadaşımız Barış Bektaş (43) ile ilgili davada karar çıktı. Barış'ın katil zanlıları olarak yargılanan Hasan Hüseyin Çetin için mahkeme 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası verdi. Diğer sanık Serhat Karataş ise 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırıldı. Mahkeme, tutuklu sanık Karataş'ın adli kontrolle tahliyesine de karar verdi.
Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada karar öncesi mütalaasını açıklayan savcılık makamı da, sanıkların birlikte hareket ederek Barış Bektaş'a saldırdıklarını, sırt ve vücuduna tekme attıklarını devamında da, sanık Hasan Hüseyin'in Barış Bektaş'ı göğüs ve sırt bölgesinden bıçakladığını kaydetti. Mütalaada ayrıca sanıkların olay yerinde koşarak uzaklaştıkları ve sanık Serhat'ın bıçağı sanık Hasan'ın elinden alarak olay yerinin biraz uzağında bulunan dolmuş durağının arkasındaki tuvaletin köşesinde sakladığı da ifade edildi.
Karar duruşmasında konuşan Barış Bektaş'ın eşi Selma Bektaş ise, "Bu salonda tanıklar dinlendi, sanıklar konuştu. Ortada bir gerçek var. Gerçek şu, 'Yapmayın, çok sarhoş gidin' diye yalvaran adamı, üstelik kavgayı uzaklaştıran adamı bıçakladılar. Yerde tekmelediler. Ayağa kalktı, 'Yetmedi, midesini hedef aldım' dedi. Bunu hesap edecek kadar gaddarca ölümcül darbeyi vurdular. Ortada tahrik yok, kışkırtma yok. Kurtulması gereken kadınlar yok. Sadece benim eşim pırıl pırıl vicdanlı bir insan olduğu için öldü. Sokağa çıkan, kasatura ile çıkan bir adam belki benim eşimi değil, başkasını öldüreceklerdi. Ancak benim eşimi buldular. Biz bu şehre eşimle huzur bulmaya geldik. Ancak bulamadık. Adaleti bulacağız. Bana eşimi veriyorlarsa tahliye olsunlar. Eşimi veremiyorlarsa her ikisi de bunun cezasını çekecek. Adaleti istiyorum, sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyorum" dedi.
Avukatlar Denizer Şanlı ve Mesut Cüneyt Övüç de yaptıkları ortak açıklamada, "Sanıklardan birinin müebbet hapisle cezalandırılmasını hukuka uygun buluyoruz. Ancak diğer sanık hakkında tesis edilen ceza bize göre hukuka aykırıdır. Kararı bozulması istemiyle istinaf mahkemesine taşıyacağız" açıklamasında bulundu.
Habertürk gazetesinin ekonomi servisinde kuruluşundan kapanışına kadar emeği geçen grafiker arkadaşımız Barış Bektaş, gazetecilik mesleğine ara verip, Muğla'nın Fethiye ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Dispanser Sokak'ta açtığı kafeterya ile yeni bir hayata başlamıştı. 24 Ekim 2019 tarihinde ise saat 23.45 sıralarında, alkollü olduğu ve çevreyi rahatsız ettiği ileri sürülen Cem O. ile Hasan Hüseyin Ç., Fırat E. ve Serhat K. arasında bıçaklı kavga çıktı.
Kavgayı ayırmak isteyen, 2 çocuk babası Bektaş, kalbine ve sırtına aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Fethiye Esnaf Hastanesi'ne kaldırılan Bektaş, kurtarılamadı. Polis, kavgaya karışan 4 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerden Hasan Hüseyin Çetin ve Serhat Karataş (21) tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Cem O. ve Fırat E. serbest bırakıldı. Yürütülen soruşturma sonunda Çetin ve Karataş hakkında Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'kasten öldürmek' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.
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