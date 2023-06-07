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Şanlıurfa'da korkunç cinayet! Barış buluşmasında öldürüldü

Şanlıurfa vahşi bir cinayete tanık oldu. Kentte 3 kişi gündüz saatlerinde kavga ettiği İhsan Diş ile barışmak için tekrar buluştu. Ancak buluşmada çıkan tartışmada Diş, zanlılar tarafından vurularak öldürüldü

Giriş: 07.06.2023 - 11:04 | Güncelleme: ABONE OL
Şanlıurfa'da barışmak için toplananlar arasında tartışma çıktı 1 kişi öldü
DHA

Şanlıurfa'da İhsan Diş'in (22), sokak ortasında tüfekle vurulup öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 kişi, tutuklandı.

DHA'da yer alan habere göre şüphelilerin gündüz tartıştıkları İhsan Diş ile gece barışmak için bir araya geldikleri, çıkan tartışmada da öldürdükleri ortaya çıktı.

SORGUDA İTİRAF ETTİLER

Devteşti Mahallesi'nde pazartesi gecesi İhsan Diş, tüfekle vuruldu. Sırtına isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Diş, kaldırıldığı Balıklıgöl Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı. Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, İhsan Diş'i öldüren şüphelilerin F.A., R.A. ve A.K. olduğunu saptayıp, gözaltına aldı.

Şüpheliler, sorgularında olay günü gündüz saatlerinde İhsan Diş ile tartıştıklarını gece barışmak için bir araya geldiklerini, burada yeniden tartışma çıkınca da tüfekle vurduklarını söyledi.

Silahı kullanan F.A. ile R.A. ve A.K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine konuldu.

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