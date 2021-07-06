Keçiörengücü'nde geçtiğimiz sezon TFF 1.Lig'e damga vuran Barış Alper Yılmaz, Galatasaray'ın transfer listesinde yer alıyor. İşte Barış Alper Yılmaz ile ilgili bilgiler...

BARIŞ ALPER YILMAZ KİMDİR?

23 Mayıs 2000'de Rize'de dünyaya gelen Barış Alper Yılmaz, futbola 2011'de Rize Özel İdare Spor'da başladı. 2017'ye kadar burada altyapıda forma giyen Barış, 2017'de Ankara Demirspor'da profesyonel oldu.

Ankara Demirspor'da geçirdiği 3 sezonda 43 resmi maçan çıkan genç oyuncu, 2020/2021 sezonunun başında Ankara Keçiörengücü'ne katıldı.

21 yaşındaki oyuncu Keçiörengücü formasıyla 2020-2021 sezonunda TFF 1. Lig'de 34 maçta oynayıp 8 gol 4 asistlik bir performans sergiledi...