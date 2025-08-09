Barış Alper Yılmaz: Harry Kewell'a selam olsun

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Gaziantep FK'yı 3-0 mağlup eden Galatasaray'da 2 gol - 1 asistle maça damga vuran Barış Alper Yılmaz, galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

"HEDEFİMİZ ŞAMPİYONLUK VE KUPALAR"

Öncelikle gerçekten zor şartlar altında oynadık. Sıcak ve nem fazlaydı. İlk maçlar zor olabiliyor. Kazandığımız için mutluyuz. İyiyiz. Daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Galatasaray'ın hedefi şampiyonluk ve kupalar. İnşallah böyle devam eder.

"ÖNEMLİ OLAN TAKIM HEDEFİMİZ"

Önemli olan takım hedefimiz. Takım hedefimiz, bireysel hedeflerimin önünde. Tabii ki kendimi geliştiriyorum. Her zaman ekstra yapıyorum. İnşallah böyle devam eder.

"HARRY KEWELL'A SELAM OLSUN"

Harry Kewell'a selam olsun ama gerçeği söyleyeyim. Otelden çıkmadan önce iletişim ekibinden Ege ağabey, "Barış gol atarsan bunu yapar mısın?" diye sordu. Onu kırmadım. Kewell'a selam olsun. Öyle bir gol sevinci oldu.