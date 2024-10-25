Barış Alper önce kafasında canlandırdı, sonra golünü attı!
UEFA Avrupa Ligi'nde Elfsborg ağlarına şık bir gol atan Barış Alper Yılmaz ekstra çalışmalarının ödülünü alıyor.
- 1
Galatasaray'ın Elfsborg'u 4-3 mağlup ettiği maçta skoru 3-0’a getiren golü atan Barış Alper, ekstra çalışmalarına devam ediyor.
- 2
Geçen sezonun yıldızı olan milli futbolcu yaklaşık iki yıldır özel bir ekip ile hazırlıklar yapıyor.
- 3
Müsabakalardan önce ‘zihinde canlandırma’ metodunu uygulayan Barış Alper, sahada karşılaşabileceği aksiyonlara hazırlıklı oluyor, bazı pozisyonları maçtan kafasında ‘görmüş’ oluyor.
-
- 4
Elfsborg maçında kaleye bakmadan uzak köşeye yaptığı vuruşla farkı 3’e çıkaran milli futbolcu sahadaki ekstra çalışmalarına da devam ediyor.
- 5
Geride kalan iki sezonda Bafetimbi Gomis’le şut ve pozisyon sonlandırma çalışan 24 yaşındaki futbolcu bireysel antrenmanlarına da devam ediyor.
- 6
3’lü savunmanın sağ kanat beki olarak da görev yapmaya başlayan Barış Alper Yılmaz’ın oyun menzilini artırmaya yönelik de çalışmalar yapılıyor.
-
- 7
Okan Buruk’un ekibinde bu konuda uzman bir akademisyen bulunurken milli futbolcunun hem sprint sayısında hem de sprint mesafelerinde gözle görülür bir artış söz konusu.
- 8