Barış Alper'den tepkilere yanıt!

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor'la 0-0 berabere kalan Galatasaray'ın oyuncularından Barış Alper Yılmaz, kendisine gelen tepkilerle ilgili konuştu.

Karşılaşmayı değerlendiren Barış Alper Yılmaz, "Takım arkadaşlarımı kutluyorum. Fatih Hoca'yı da kutluyorum. İyi bir mücadele vardı. Lig ikincisiyle oynadık. Çok pozisyona girdik ama atamadık. Bazen böyle maçlar oluyor. Kaldığımız yerden devam edeceğiz" dedi.

TEPKİLER İÇİN AÇIKLAMA

Oyundan çıkarken ki tepkilerle ilgili konuşan Barış Alper Yılmaz "Zaman zaman istediklerimi yapamıyorum. Gönül ister ki hep iyi oynayayım. Taraftar iyi zamanda kötü zamanda arkamda durdular. Ben sıfırdan geldim. Üzülecek, mentalimi düşürecek bir çocuk değilim. Çıkarken taraftar hep desteğini gösteriyor. Onlara teşekkür ediyorum. Çok çalışıp daha iyi bir Barış seyrettirmek istiyorum." ifadelerini kullandı.