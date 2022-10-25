18 Kasım'da vizyona girecek olan 'Barış Akarsu: Merhaba' filminden ilk kareler yayınlandı. Barış Akarsu’yu İsmail Ege Şaşmaz’ın canlandırdığı 'Barış Akarsu: Merhaba'da, Almila Ada, Şafak Pekdemir, Hüseyin Avni Danyal, Ebru Nil Aydın, Metin Coşkun, Aslıhan Kapanşahin ve Burak Satıbol oynuyor. Yönetmenliğini Mert Dikmen’in yaptığı filmin senaryosunu ise Mert Dikmen ve Can Anar kaleme aldı.
TÜRKİYE’DE VE 23 ÜLKEDE GÖSTERİME GİRECEK
Barış Akarsu hayranlarının ve tüm müzikseverlerin özlemle beklediği 'Barış Akarsu: Merhaba', 18 Kasım 2022’de Türkiye’nin yanı sıra 10 Avrupa, 10 Ortadoğu ülkesi, Azerbaycan, Rusya ve Kazakistan’da gösterime girecek. Filmin müziklerini ise Eser Taşkıran ve Mehmet Can Erdoğan yaptı.
Filmde İsmail Ege Şaşmaz, oyunculuğu kadar sesiyle de adından söz ettirecek. İzleyiciler İsmail Ege Şaşmaz’ın seslendirdiği şarkılarla müzikte nostaljik bir yolculuğa çıkacak.
AMASRA VE İSTANBUL’DA ÇEKİLDİ
Aylar süren hazırlık sürecinin ardından Barış Akarsu’nun memleketi Amasra ve İstanbul’da çekilen filmde, ünlü şarkıcı ve ailesinin kostümleri, Özge Gezen Koral tarafından birebir aslına uygun olarak hazırlandı. Yaklaşık tüm cast için bin 200 dönem kostümü dikildi, 6 bin kilometreden fazla yol yapıldı.
BABASI VE KIZ KARDEŞİ, AMASRA’DAKİ SETİ ZİYARET ETTİ
Barış Akarsu’nun kendi aksesuarlarının kullanıldığı filmin Amasra çekimlerine, hemşehrileri ve sevenleri büyük ilgi gösterdi. Akarsu’nun babası Selahattin Akarsu ve kızkardeşi Nesrin Akarsu’nun da ziyaret ettiği çekimler sırasında Amasralılar, ekibe her konuda destek oldu. Barışseverler, filmin yönetmeni Mert Dikmen ve tüm teknik ekibe, çok sevdikleri şarkıcının anısını yaşatacak film nedeniyle teşekkür etti.
SES YARIŞMASIYLA STARLIĞA UZANAN BİR HİKÂYE
Amasra'da 29 Haziran 1979'da dünyaya "merhaba" diyen Barış Akarsu'nun hikâyesi, müzik yolculuğuna yön veren Ereğli'deki günlerinden, yaşamının dönüm noktasını oluşturan İstanbul'daki ses yarışmasına uzanıyor.
Film, Barış Akarsu'nun 'Yalancı Yarim' dizisi için bulunduğu Bodrum'da noktalanan; tamamlanamayan hayallerine, yarım kalmışlıklarına ışık tutuyor...
"TEK BİR ŞEY OL, EN İYİSİNİ OL"
Remzi dedesi ile balığa çıkan, tuttukları balıkları ailesiyle keyifle yiyen küçük Barış Akarsu'nun daha çocuk yaşlarda müziğe olan ilgisi, ailesinin gözünden kaçmaz. Adını da zaten Barış Manço'dan almıştır...
Dedesi, lise mezuniyeti için ona hediye olarak bir gitar bir de çok sevdiği Halikarnas Balıkçısı'nın "Aganta Burina Burinata" kitabını alır ama o hediyeleri vermeye yetmez ömrü… Dayanamaz kalbi… Barış, ne o kitabı yanından ayırır ne de dede nasihatı olan ve filme de damga vuran o özlü sözü: "Tek bir şey ol, en iyisini ol..."
Fotoğraflar: HT Magazin, Instagram
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