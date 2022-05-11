Barcelona, Celta Vigo ile karşı karşıya gelirken Araujo mücadelede sakatlanarak hastaneye kaldırıldı.

63. dakika oynanırken Gavi ile çarpışan futbolcu önce ayağa kalkıp maça devam etmek isterken sonrasında yerde kaldı.

Ambulansla hastaneye götürülen futbolcunun beyin sarsıntısı geçirdiği ve ileri tetkiklerden geçeceği belirtildi.