Barcelona'ya Jules Kounde'den kötü haber!
UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Inter ile oynanan maçta sakatlanan Jules Kounde'den Barcelona'ya kötü haber geldi.
Giriş: 01.05.2025 - 17:28 Güncelleme: 01.05.2025 - 17:28
UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final ilk maçında Barcelona ile Inter 3-3 berabere kaldı.
Kendi evinde avantajı elde edemeyen Barcelona, defans oyuncusu Jules Kounde'yi sakatlığa kurban verdi.
Inter ile oynanan maçta sakatlanan Fransız oyuncu, 3 hafta sahalardan uzak kalacak.
Kounde, Barcelona'nın Inter ile 6 Mayıs tarihinde oynayacağı rövanş karşılaşmasında da kadroda yer alamayacak.
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