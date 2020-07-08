Barcelona Kulübü, 30 yaşındaki skorer basketbolcu Kuric ile 30 Haziran 2023'e kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

İspanya'nın Estudiantes, Gran Canaria ve Rusya'nın Zenit takımlarında forma giyen 1,93 metre boyundaki Kuric, 2018'de Barcelona'ya transfer olmuştu.

Kuric, geçen sezon Barcelona ile İspanya liginde 8,8 sayı, THY Avrupa Ligi'nde 9,4 sayı ortalaması yakalamıştı.