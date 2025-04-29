Barcelona-İnter maçı için nefesler tutuldu. Çeyrek final turunda Dortmund'u eleyen Barcelona, Bayern Münih'i saf dışı bırakan İnter'i konuk edecek. Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun Barcelona karşısında forma şansı bulup bulmayacağı merak konusu oldu. Peki, "Barcelona-İnter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Barcelona-İnter maçı hangi kanalda, Hakan Çalhanoğlu oynayacak mı?" İşte Barcelona-İnter maçı muhtemel 11'ler...