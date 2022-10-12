UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Barcelona ile Inter, Camp Nou'da karşı karşıya geldi.
Gol düellosuna sahne olan mücadele 3-3 beraberlikle sona erdi.
KURTARICI LEWA!
Barça'nın gollerini 40'ta Ousmane Dembele, 82 ve 90'da Robert Lewandowski kaydetti.
İtalyan ekibinin golleri ise 50'de Nicolo Barella, 63'te Lautaro Martinez ve 89'da Robin Gosens'ten geldi.
BARCELONA SON 16'YI ATEŞE ATTI!
Barcelona bu sonucun ardından puanını 4'e çıkarırken, üçüncü sırada yer aldı. Katalan devi son iki maçında Viktoria Plzen ve Bayern Münih ile karşılaşacak.
İkinci sıradaki Inter ise puanını 7 yaparak son 16 yolunda büyük avantaj elde etti. İtalyan devi Bayern Münih ve Viktoria Plzen ile oynayacağı iki maçtan en az 3 puan çıkarması halinde adını ikinci tura yazdıracak.
BAYERN SON 16'DA
C Grubu'ndaki diğer maçta deplasmanda Çekya ekibi Viktoria Plzen'e konuk olan Bayern Münih, Sadio Mane, Thomas Müller ve Leon Goretzka'nın (2) golleriyle evine 4-2 galip döndü. Puanını 12'ye çıkaran Bavyera temsilcisi, son 16 turuna adını yazdırdı.
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