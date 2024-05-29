Barcelona, Hansi Flick ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

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İspanya LaLiga'da şampiyonluğu Real Madrid'e kaptıran Barcelona'da teknik direktör Xavi ile yollar ayrıldı. İspanyol teknik adamın yerine göreve, son olarak Almanya Milli Takımı’nı çalıştıran Hansi Flick getirildi. Katalan devi, deneyimli teknik direktörle 2 yıllık sözleşme imzandı.

59 yaşındaki Flick bir süre yardımcı antrenörlük yaptıktan sonra 2019'da Bayern Münih'in teknik direktörlüğüne getirilmişti.

Bayern Münih'te geçirdiği iki sezonda Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa, FIFA Dünya Kulüpler Kupası, Almanya Kupası ve iki kez de Bundesliga şampiyonlukları yaşayan Flick, 2021 yazında Almanya Milli Takımı'nın başına geçmişti.

Flick yönetimindeki Almanlar, 2022 Dünya Kupası'nda topladığı 4 puanla gruptan çıkamamıştı. Milli takım karnesi başarılı olmayan Flick'in özel maçlarda üst üste alınan yenilgilerin ardından 2023 sonbaharında görevine son verilmişti. Flick, Udo Lattek'ten bu yana Barcelona'nın ilk Alman teknik direktörü oldu. 1981-83 yılları arasında Barcelona'yı çalıştıran Lattek takımıyla Kupa Galipleri Kupası kazanmıştı.