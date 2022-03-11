Eğer dün Galatasaray orta sahasında da bir Pena olsa, belki topu daha fazla ayağında tutabilirdi sarı kırmızılı takım. Oyun çok kısıtlı. Ama sonuç harika Galatasaray için. 7 gün sonra İstanbul’da tek maç olarak oynanacak artık bu eşleşme. Ve Galatasaray yine benzer bir ciddiyetle oynar, ortaya bir de Ali Sami Yen sihri çıkarsa, neden olmasın diye umutlanıyor insan.