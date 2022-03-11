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Barcelona - Galatasaray maçı yazar yorumları

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda Barcelona ile 0-0 berabere kaldı. Spor yazarları, Barcelona - Galatasaray maçını yorumladı

11.03.2022 - 10:00 | Güncelleme: FUTBOL

  • UĞUR MELEKE

    İkinci yarıda Galatasaray hemen hemen ileride hiç top tutamadı, maç neredeyse tek bir kale önünde geçti. Ama bir adam, rövanşa umutlu gidilmesinin ana sebebi... Inaki Pena, gerek soğukkanlı kurtarışları, gerekse akılcı paslarıyla yıldızıydı dün sahanın. Bazen 40-50 metre mesafeye öyle isabetli toplar atıyor ki, Galatasaray orta sahasındaki oyuncuların hiçbirinin atamadığı türden paslar bunlar! 

  • Eğer dün Galatasaray orta sahasında da bir Pena olsa, belki topu daha fazla ayağında tutabilirdi sarı kırmızılı takım. Oyun çok kısıtlı. Ama sonuç harika Galatasaray için. 7 gün sonra İstanbul’da tek maç olarak oynanacak artık bu eşleşme. Ve Galatasaray yine benzer bir ciddiyetle oynar, ortaya bir de Ali Sami Yen sihri çıkarsa, neden olmasın diye umutlanıyor insan.

  • LEVENT TÜZEMEN

    Boey-Aanholt çok çalıştı. Taylan ile Berkan 'Kompakt oyunda' daha başarılı olduklarını bir kez daha gösterdi. Pas oyununda etkili değil ama mücadele anlamında daha başarılılar. 'Tarihi fark yerler' diyenlere inat G.Saraylı oyuncular bildikleri oyun anlayışıyla Camp Nou'da gol yemeyip tarih yazdılar. Yürekten oynayan, tekmeye kafa sokan, mücadele anlamında müthiş savaşan Galatasaraylı oyuncuları kutluyorum.

  • OSMAN ŞENHER

    Sarı-kırmızılılar bu futbolu nerede oynarlarsa oynasınlar, bu mücadeleyi hangi takım karşısında verirlerse versinler başarılı olurlar. Ama maalesef sezon başından beri bir türlü istikrarı yakalayamadılar, hep inişli çıkışlı bir oyun oynadılar. Şuna eminim ki; dünkü futbolları takıma özgüven kazandıracak

  • Beşiktaş ile oynanacak maç ve haftaya Barcelona’nın rövanşında daha farklı bir Galatasaray seyredeceğiz. İspanya’da alınan beraberlik büyük bir sonuç. İkincisi bundan daha zor geçecek. Ancak hocanın taktiği, oynattığı sistem, Barcelona’nın sahada istediklerini yapamamasını beraberinde getirdi.

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