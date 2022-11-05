İspanyol ekibinde 26 sayı, 7 asistle oynayan Nicolas Laprovittola maçın en skorer ismi olurken, milli basketbolcumuz Sertaç Şanlı ise 6 sayı, 5 ribauntluk performans sergiledi.

Saarı-lacivertliler böylece EuroLeague'de ilk yenilgisini alırken, Barça ise 4. kez kazandı.

THY EuroLeague'in 6. haftasında Barcelona'ya konuk olan Fenerbahçe Beko, son periyodunda müthiş bir geri dönüşe imza attığı karşılaşmadan 81-80 mağlup ayrıldı.