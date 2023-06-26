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Barcelona'da Sarunas Jasikevicius dönemi sona erdi

İspanya Basketbol Ligi ekiplerinden Barcelona, başantrenör Sarunas Jasikevicius ile yolların ayrıldığını açıkladı. İspanyol ekibinin yeni başantrenörü ise Roger Grimau oldu

Giriş: 26.06.2023 - 19:40 | Güncelleme: ABONE OL
Barcelona'da Sarunas Jasikevicius dönemi sona erdi
DHA

İspanya Basketbol Ligi´nde sezonu şampiyon olarak tamamlayan Barcelona´da başantrenör Sarunas Jasikevicius dönemi sona erdi.

İspanyol ekibi, 3 sezondur takımın başında yer alan Litvanyalı başantrenöre gösterdiği profesyonellik, bağlılık, özveri ve her zaman olumlu ve yakın davranış için teşekkür ederken gelecekte kendisine başarılar diledi. Jasikevicius´un başantenörlüğünde Barcelona 3 yılda 2 İspanya Basketbol Ligi Şampiyonluğu, 2 İspanya Kupası (Copa Del Rey) Şampiyonluğu ve 1 de Katalan Ligi Şampiyonluğu olmak üzere 5 kupa kazandı.

YENİ BAŞANTRENÖR ROGER GRIMAU

İspanyol ekibi, Jasikevicius ile yolların ayrılmasının ardından başantrenörlük görevine de eski oyuncusu Roger Grimau´nun getirildiğini duyurdu. 30 Haziran 2025 yılına kadar geçerli bir sözleşme imzalayan 44 yaşındaki Grimau, 2 yıldır Barça Athletic´in başantrenörlüğü görevini üstleniyordu. 2003-2011 yılları arasında İspanyol ekibinin formasını terleten Grimau, 2010 yılında EuroLeague şampiyonluğu elde etti.

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