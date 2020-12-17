Nou Camp Stadı'nda oynanan karşılaşmada, konuk takım Real Sociedad, 27. dakikada William Jose'nin golüyle 1-0 öne geçti.
Ev sahibi ekip, 30. dakikada Jordi Alba ve 43. dakikada Frenkie de Jong ile ilk yarıyı 2-1 önde kapattı.
İkinci yarı karşılıklı ataklar skoru değiştirmeyince Katalan takımı, 2-1'lik galibiyetle 3 puanı aldı.
Ligin ilk iki haftasındaki maçları eksik olan Barcelona, puanını 20'ye çıkararak 5'inciliğe yükseldi.
Barcelona maçı öncesinde lig lideri olan Real Sociedad ise deplasmanda aldığı mağlubiyetle 26 puanda kalarak liderlik koltuğunu averajla Atletico Madrid'e bıraktı.
Lig takvimine göre ocak ayı ortasına denk gelen 19. haftada oynanması gereken Barcelona-Real Sociedad maçı, salı günü oynanan Real Madrid-Athletic Bilbao gibi, bu takımların İspanya Süper Kupası'nda karşılaşacak olmalarından dolayı bu hafta içine alınmıştı.
İspanya'da geçen sezonun şampiyonu Real Madrid, lig ikincisi Barcelona ve Kral Kupası finalistleri Real Sociedad ile Athletic Bilbao arasındaki Süper Kupa 4'lü turnuvası 13-17 Ocak 2021 tarihlerinde yapılacak.
Diğer yandan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı lig takviminde yapılan değişikliklerde halen bazı takımların maç eksikliği bulunuyor.
Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nin ağustosta sona ermesinden dolayı, bu turnuvada yer alan takımlardan Atletico Madrid ve Barcelona iki hafta, Real Madrid bir hafta ve geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan Sevilla iki hafta olmak üzere sezona geç başlayan takımlar oldu.
Bu takımlar halen eksik maçlarını oynamazken, mevcut durumda 13. haftası tamamlanan ligin zirvesindeki 26 puanlı üç takımdan Atletico Madrid 11, Real Sociedad 14 (Barcelona maçı erkene alındığından bir maçı fazla olan tek takım),Real Madrid ise 13 maç yaptı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!