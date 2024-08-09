İpek Erdem tatilde
'Hayat Bilgisi' dizisinde canlandırdığı 'Barbie Gamze' rolüyle şöhreti yakalayan İpek Erdem, Bodrum'da tatil yaparken objektiflere yansıdı
Giriş: 09.08.2024 - 11:08 Güncelleme: 09.08.2024 - 13:12
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Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; İpek Erdem, Bodrum'da görüntülendi.
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Gümüşlük'teki bir plajda objektiflere yansıyan oyuncu, akşam üstü denize girdi.
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Deniz gözlüğüyle suya giren Erdem, kısa bir süre yüzdü.
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Erdem, sonrasında arkadaşlarının yanına geçip güneşlendi.
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