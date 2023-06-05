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Barbie filmi dünya çapında pembe boya kıtlığına sebep oldu: "Dünyanın pembesi tükendi"

Başrollerini Margot Robbie ve Ryan Gosling'in paylaştığı, Greta Gerwig imzalı 'Barbie' filmi dünya çapında boya kıtlığına sebep oldu.

Giriş: 05.06.2023 - 12:09 | Güncelleme: ABONE OL
Barbie filmi dünya çapında pembe boya kıtlığına sebep oldu:
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Guardian'da yer alan habere göre, filmin yapım tasarımcısı Sarah Greenwood, Barbie filminin çekimleri sırasında "Dünyanın pembesi tükendi" dedi.

Greta Gerwig'in yakında çıkacak olan Barbie filmi, yapım aşamasında o kadar çok pembe boya gerektirdi ki, dünya çapında pembe boya kıtlığına sebep oldu.

Architectural Digest'e konuşan Gerwig ve filmin yapım tasarımcısı Sarah Greenwood, filmin çekimleri sırasında gerçek boyutlu versiyonlarından yollara, sokak lambalarına kadar neredeyse tamamı pembe olan Barbieland'in yapımından bahsetti.

Röportajda, altı kez Oscar adayı olan Greenwood, filmin uluslararası pembe boya kıtlığına neden olduğunu söyledi ve "Dünyanın pembesi tükendi" dedi.

Filmin kullandığı boya şirketi Rosco'nun küresel pazarlamadan sorumlu başkan yardımcısı Lauren Proud ise yaptığı açıklamanın doğru olduğunu ancak çekimlerin pandemi sırasında yapıldığını altını çizdi.

Proud, yapımın pandemi sırasında gerçekleştiğini söyleyerek küresel tedarik zincirinde yaşanan sorunların altını çizdi.

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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