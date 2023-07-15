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Ülkenin sıcak dokusu kendini düzenlenen festivallerde de göstermektedir. Yediden yetmişe her kesime hitap eden bu festivaller, mavi ve yeşilin tonlarıyla birleştiğinde seyahat severlere unutulmaz bir tatil deneyimi yaşatmaktadır. Barbados nerede ve hangi kıtada yer alır? Başkenti ve bayrağının anlamı nedir? Nüfusu, para birimi ve şehirleri nedir? Türkiye ile arasındaki saat farkı kaçtır? İşte, merak edilen soruların cevapları.

Barbados Nerede?

Barbados, Karayip Denizi’nin doğusunda yer alan Küçük Antiller adalar zincirinin bir parçasıdır. Atlantik Okyanusu ile çevrilidir.

Barbados Hangi Kıtada Yer Almaktadır?

Barbados’un herhangi bir ülkeyle kara bağlantısı yoktur. Bağımsız bir ada ülkesidir. Dünyanın en küçük 20 ülkesinden biri olan Barbados, Kuzey Amerika kıtasında bulunur. Ekvatora yakın bir konumda yer almaktadır.

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Barbados Başkenti

Barbados’un başkenti Bridgetown’dur. Şehre yerleşim ilk olarak 1628 yılında İngilizler tarafından gerçekleştirilmiştir. Ülkenin en büyük şehridir. Şehrin 2023 itibariyle nüfusu 96 bin dolaylarındadır.

Barbados Bayrağının Anlamı

Barbados bayrağı mavi ve sarı şeritlerden oluşmaktadır. Dikey iki mavi şerit arasında sarı dikey şerit yer almaktadır. Bu sarı dikey şeridin üstünde ise siyah bir zıpkın bulunmaktadır. Bu zıpkın İngiliz yönetiminden kazanılan bağımsızlığı temsil etmektedir. Sağ kısımda yer alan dikey mavi şerit gökyüzünü, sol kısımda yer alan mavi şerit ise okyanusu sembolize etmektedir. Orta kısımda bulunan sarı şerit ise ülkeyi temsil eder.

Barbados Nüfusu

2023 itibariyle Barbados’un nüfusu 288 bindir. Nüfus yoğunluğuna göre Barbados, 184. basamakta yer almaktadır.

Barbados Para Birimi

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Barbados’un resmi para birimi Barbados dolarıdır. (BBD) 1935’ten bu yana kullanılmaktadır. 1 Barbados doları 13,01 Türk lirasına denk gelmektedir.

Barbados Türkiye Saat Farkı

Türkiye ile Barbados arasında 7 saatlik bir fark vardır. Barbados Türkiye’den 7 saat geridedir. Barbados’ta saat 02.00 iken Türkiye’de saat 09.00’dur.

Barbados Şehirleri

Barbados toplamda 11 idari birime ayrılmış bir ada ülkesidir. Bu idari birimler: Christ Church, Saint Andrew, Saint George, Saint James, Saint John, Saint Joseph, Saint Lucy, Saint Michael, Saint Peter, Saint Philip ve Saint Thomas’tır.