        Haberler Bilgi Yaşam Barajlardaki doluluk oranı yüzde kaç oldu? 1 Ekim İSKİ baraj doluluk oranını duyurdu

        Barajlardaki doluluk oranı yüzde kaç oldu? 1 Ekim İSKİ baraj doluluk oranı belli oldu

        İstanbul barajlarındaki doluluk oranı İSKİ tarafından duyuruldu. Sıcak ve kurak geçen yaz mevsiminin ardından barajlardaki doluluk oranı alarm veriyor. Peki, 1 Ekim barajlardaki doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.10.2025 - 09:35 Güncelleme: 01.10.2025 - 10:47
        • 1

          İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan 10 barajdaki doluluk oranı, yağışsız geçen yaz ayları, aşırı sıcaklar ve kuraklık nedeniyle düşüşte. Ekim ayının ilk günü barajlardaki su seviyesi merak ediliyor. İşte güncel baraj doluluk oranı

        • 2

          İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ?

          İstanbul’da baraj doluluk oranı yüzde 28,49 oldu

          İSKİ'nin verilerine göre 1 Ekim itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

          Ömerli: 19,8

          Alibey Barajı yüzde 17,13

          Büyükçekmece Barajı yüzde 32,86

          Darlık Barajı yüzde 43,28

          Elmalı Barajı yüzde 50,83

        • 3

          Istrancalar Barajı yüzde 21.34

          Kazandere Barajı yüzde 1,92

          Pabuçdere Barajı yüzde 16,51

