Barajlardaki doluluk oranı yüzde kaç oldu? 1 Ekim İSKİ baraj doluluk oranı belli oldu
İstanbul barajlarındaki doluluk oranı İSKİ tarafından duyuruldu. Sıcak ve kurak geçen yaz mevsiminin ardından barajlardaki doluluk oranı alarm veriyor. Peki, 1 Ekim barajlardaki doluluk oranı yüzde kaç oldu?
- 1
İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan 10 barajdaki doluluk oranı, yağışsız geçen yaz ayları, aşırı sıcaklar ve kuraklık nedeniyle düşüşte. Ekim ayının ilk günü barajlardaki su seviyesi merak ediliyor. İşte güncel baraj doluluk oranı
- 2
İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ?
İstanbul’da baraj doluluk oranı yüzde 28,49 oldu
İSKİ'nin verilerine göre 1 Ekim itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:
Ömerli: 19,8
Alibey Barajı yüzde 17,13
Büyükçekmece Barajı yüzde 32,86
Darlık Barajı yüzde 43,28
Elmalı Barajı yüzde 50,83
- 3
Istrancalar Barajı yüzde 21.34
Kazandere Barajı yüzde 1,92
Pabuçdere Barajı yüzde 16,51