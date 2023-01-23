İstanbul'da barajlar son 10 yılın en kritik seviyesinde!

Ömerli Barajı'nda doluluk oranı yüzde 32.96, Darlık'ta yüzde 27.8, Elmalı'da yüzde 26.2 ve Terkos'ta yüzde 36.2 olarak ölçüldü.

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