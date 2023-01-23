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İstanbul'da barajlar son 10 yılın en kritik seviyesinde!

Yağışın olmaması Türkiye'nin en büyük metropolünü kelimenin tam anlamıyla vurdu. İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı, son 10 yılın en düşük seviyesine düşerek, yüzde 30'un altına geriledi!

Giriş: 23.01.2023 - 14:11 | Güncelleme: ABONE OL
Barajlarda son durum | Son dakika haberler: İstanbul'da barajlar son 10 yılın en kritik seviyesinde! - Barajların doluluk oranı
İstanbul'da barajlar son 10 yılın en kritik seviyesinde!
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Yurt genelinde kuraklık etkisini iyiden iyiye hissettirirken barajlardaki doluluk oranlarında da düşme yaşanıyor.

İSTANBUL'DA DOLULUK ORANI YÜZDE 29.96

İstanbul'a su sağlayan barajların doluluk oranı yüzde 30'un altına düşerek, yüzde 29.96'ya geriledi.

ÖMERLİ'DE DOLULUK ORANI YÜZDE 33'E İNDİ

Ömerli Barajı'nda doluluk oranı yüzde 32.96, Darlık'ta yüzde 27.8, Elmalı'da yüzde 26.2 ve Terkos'ta yüzde 36.2 olarak ölçüldü.

PABUÇDERE YÜZDE 4.2'YE GERİLEDİ

Bununla birlikte Alibeyköy'de doluluk oranı yüzde 16, B.Çekmece'de yüzde 33.1, Sazlıdere'de yüzde 35.8, Istrancalar'da yüzde 25.3, Kazandere'de yüzde 4.7 ve Pabuçdere'de yüzde 4.2'ye geriledi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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