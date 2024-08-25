Adacıkta mahsur kalan 9 kişilik aile kurtarıldı
Diyarbakır'da, nehir kıyısında piknik yapan ve baraj kapaklarının açılmasıyla su seviyesinin yükselmesi sonucu oluşan adacıkta mahsur kalan 9 kişilik aile, AFAD ekiplerince kurtarıldı
Giriş: 25.08.2024 - 01:41 Güncelleme: 25.08.2024 - 01:41
Olay, akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi kırsal Hantepe Mahallesi’nden geçen Dicle Nehri’nde meydana geldi.
Nehir kıyısında piknik yapan 9 kişilik aile, açılan baraj kapakları dolayısıyla su seviyesinin yükselmesi sonucu oluşan adacıkta mahsur kaldı.
İhbarla bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi.
Ekipler, bot yardımıyla aileyi alarak güvenli bölgeye çıkardı.
Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ