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        Haberler Gündem Çevre KURUYOR| Son dakika: İstanbul baraj doluluk oranları alarm veriyor! 27 Ekim İstanbul baraj doluluk oranı

        Baraj doluluk oranı açıklandı! İşte son veri...

        İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, dün 19.89 olan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 19.62 olarak ölçüldü. Yetkililer mega kentte vatandaşların su kullanımı konusunda tasarruflu olması çağrısında bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.10.2023 - 14:30 Güncelleme: 27.10.2023 - 14:53
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        Baraj doluluk oranı açıklandı! İşte son veri...
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        İstanbul'da beklenen eylül yağmurunun kısıtlı ve yetersiz olmasının ardından İSKİ, bu sabah, kente su sağlayan barajların ortalama doluluk oranını açıkladı.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        YÜZDE 19.62'YE GERİLEDİ

        Mega kentte, sağanağa rağmen barajların doluluk oranı geriledi. İSKİ tarafından yapılan açıklamada doluluk oranının, yüzde 19.62'ye düştüğü görüldü.

        SU TÜKETİMİNE DİKKAT

        Yetkililer, vatandaşların su kullanımında duyarlı olması çağrısını yineledi.

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        #baraj İSKİ
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