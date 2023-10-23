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        Haberler Gündem Çevre BARAJ DOLULUK ORANI İSKİ | baraj doluluk, İSKİ'den kritik açıklama! 23 Ekim Pazartesi itibariyle baraj doluluk oranı!

        İSKİ'den kritik açıklama! İşte baraj doluluk oranı!

        İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 15 Ekim'de 21.69 olan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 20.6 olarak ölçüldü. Yetkililer mega kentte vatandaşların su kullanımı konusunda tasarruflu olması çağrısında bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.10.2023 - 11:29 Güncelleme: 23.10.2023 - 11:36
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        İSKİ'den kritik açıklama! İşte baraj doluluk oranı!
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        İstanbul'da beklenen eylül yağmurunun kısıtlı ve yetersiz olmasının ardından İSKİ, bu sabah, kente su sağlayan barajların ortalama doluluk oranını açıkladı.

        YÜZDE 20.6'YA GERİLEDİ

        Mega kentte, sağanağa rağmen barajların doluluk oranı geriledi. İSKİ tarafından yapılan açıklamada doluluk oranının, yüzde 20.6'ya düştüğü görüldü.

        SU TÜKETİMİNE DİKKAT

        Yetkililer, vatandaşların su kullanımında duyarlı olması çağrısını yineledi.

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        #baraj İSKİ
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