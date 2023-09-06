Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem BARAJ DOLULUK ORANI | İstanbul barajlarında son durum! Baraj doluluk oranı İstanbul - Son dakika haberler

        İstanbul barajlarında son durum!

        Yurt genelinde düşen sağanak yağış, dün gece İstanbul'da da etkili oldu. Birçok ilçede sel ve su taşkını meydana gelirken vatandaşlar da zor anlar yaşadı. Kuraklık yaşayan kentte İSKİ verilerine göre barajlardaki doluluk oranı yüzde 28.16 olarak ölçüldü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.09.2023 - 11:49 Güncelleme: 06.09.2023 - 13:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        İstanbul barajlarında son durum!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Sağanak yağış birçok kentte sele neden olurken, dün gece İstanbul'a düşen ve su taşkınlarına neden olan yağmur, kentin kuraklık sorununa çözüm olmadı.

        İSTANBUL'DA YAĞIŞ SON BULUYOR

        Meteoroloji uzmanları mega kentte bugün yağışların son bulacağını açıklarken İSKİ'nin bu sabah yaptığı ölçümlerde, İstanbul'daki barajlarda doluluk oranı ortalama yüzde 28.16 olarak ölçüldü.

        SON 9 YILIN EN DÜŞÜK ORANI

        Bu oran son bir yıl içinde barajlardaki en düşük oran olarak kayıtlara geçerken, son 9 yılın 6 Eylül itibariyle ölçülen en düşük su miktarı oldu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #İstanbul barajlarında doluluk
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İstanbul'da sel felaketi! 2 ölü, 31 yaralı
        İstanbul'da sel felaketi! 2 ölü, 31 yaralı
        Bakan Koca'dan Eris varyantı açıklaması!
        Bakan Koca'dan Eris varyantı açıklaması!
        Yolcu ishal oldu, uçak geri döndü!
        Yolcu ishal oldu, uçak geri döndü!
        Beşiktaş Park, finallere aday!
        Beşiktaş Park, finallere aday!
        Kırklareli'nde sel! 3 kişi aranıyor!
        Kırklareli'nde sel! 3 kişi aranıyor!
        Tutuklanan ünlü YouTuber çocuk istismarı ile suçlanıyor
        Tutuklanan ünlü YouTuber çocuk istismarı ile suçlanıyor
        Ortalama aidat 575 TL'ye ulaştı!
        Ortalama aidat 575 TL'ye ulaştı!
        ABD'den Kuzey Kore'ye uyarı
        ABD'den Kuzey Kore'ye uyarı
        Türkiye, İngiltere müzelerindeki Anadolu'ya ait eserlerin iadesi için devrede
        Türkiye, İngiltere müzelerindeki Anadolu'ya ait eserlerin iadesi için devrede
        Balat çetesine Balat'a girme yasağı!
        Balat çetesine Balat'a girme yasağı!
        Sepsis, Covid’den daha çok öldürdü…
        Sepsis, Covid’den daha çok öldürdü…
        Dünyanın en ünlü hapishanesi!
        Dünyanın en ünlü hapishanesi!
        Davinson Sanchez'in bileti teknik heyetten!
        Davinson Sanchez'in bileti teknik heyetten!
        Hastaneye kaldırıldı
        Hastaneye kaldırıldı
        Yunanistan tarihinin en şiddetli yağışı!
        Yunanistan tarihinin en şiddetli yağışı!
        Ek MTV'de son gün!
        Ek MTV'de son gün!
        Hindistan adını mı değiştiriyor?
        Hindistan adını mı değiştiriyor?
        Damada düğününde silahlı saldırı kameraya yansıdı: 1'i ağır 2 yaralı
        Damada düğününde silahlı saldırı kameraya yansıdı: 1'i ağır 2 yaralı
        Yaz döneminin ilk bulguları ürküttü!
        Yaz döneminin ilk bulguları ürküttü!
        Habertürk Anasayfa