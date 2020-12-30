Baraj dizisinin 20. son bölümünde; Nehir, gerçekleri öğrenince her şeyi Nazım’a anlatmak ister. Fakat Hakan izin vermeyince Nehir, Hakan’ın gerçek yüzünü görmeye başlar. Nehir’in gerçekleri Nazım’a anlatmasının bedeli oğlu mu olacaktır? İşte Baraj 20. son bölüm özeti...

BARAJ 20. BÖLÜM ÖZETİ

Nazım’dan büyük darbe almış olan Tarık ve Hakan, kayıplarını telafi etmek için harekete geçerler. Ancak bu onları hiç beklemedikleri bir duruma düşürecek ve intikam arayışları Nazım’dan önce kendilerini yakacaktır...

Nazım ve Bahar’ın evlilik kararını açıklaması herkes üzerinde şok etkisi yaratır. Bu haberden en çok etkilenen ise Nehir’dir. Nazım’ın Bahar’a yakınlaşmasını intikam duygusuyla yaptığına inanan Hakan, Nazım’la yüzleşir. Aralarında tansiyonun giderek yükseleceği bir savaş başlamak üzeredir.

Tarık, Zahra ve İbrahim, Meryem’in ani dönüşünden rahatsız olurlar. Meryem abisinin yeniden açılan cinayet dosyasının peşinden gidecektir. İstanbul’a bu yüzden gelmiştir. Bu istek üçlüyü korkutur. Meryem’i geri döndürmek ve Nazım’a açık vermemek adına atacakları her hamle onları birbirine düşürecektir.

BARAJ 21. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Baraj dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.